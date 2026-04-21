maxi buonuscita dopo lo scandalo dei 7 milioni la decisione della manager di meloni

Dopo lo scandalo legato a una buonuscita di sette milioni di euro, la manager vicina al governo ha deciso di lasciare la sua posizione. La somma, che ha fatto discutere, è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità e delle parti coinvolte. La sua uscita si accompagna a una nomina importante, mentre il tempo stringe e le implicazioni legali restano da chiarire.

Sette milioni sul piatto, una poltrona pesantissima in arrivo e un conto alla rovescia che mette pressione a tutti. Il caso del maxi risarcimento legato a Giuseppina Di Foggia è diventato in poche ore un mix esplosivo tra regole, immagine pubblica e scelte di potere nelle grandi partecipate. Al centro di tutto c’è la possibile transizione: da amministratrice delegata di Terna alla presidenza di Eni. Un passaggio che, nella pratica, rischia di trasformarsi in un “incubo” comunicativo, perché si intreccia con una buonuscita da circa 7,3 milioni di euro e con tempi incastrati al minuto. La buonuscita da 7,3 milioni e il calendario che brucia. Il contratto di Di Foggia prevede un’indennità di fine mandato in caso di uscita alla scadenza naturale del 12 maggio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tesoro e Palazzo Chigi contro la maxi-buonuscita da 7,3 milioni da Terna a Di Foggia. Che ora rischia il posto in Eni; Di Foggia disponibile a trattare sulla rinuncia alla buonuscita (e per ora non si dimette); Terna, Di Foggia pretende il bonus ma ora rischia la presidenza di Eni; Di Foggia, il caso dell’AD di Terna che imbarazza Meloni: la buonuscita da 7 milioni e la presidenza di Eni a rischio.

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