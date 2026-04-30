Il decreto approvato recentemente dal governo si concentra sulla promozione di un’occupazione stabile e di qualità, evitando interventi di tipo assistenziale. La risposta del ministro del lavoro a un leader sindacale ha sottolineato questa priorità, evidenziando che l’obiettivo è favorire contratti duraturi e una crescita occupazionale sostenibile. Il provvedimento rappresenta il quarto del governo dall’insediamento e si inserisce in un pacchetto di misure dedicate alle politiche del lavoro.

Il decreto Primo maggio, il quarto del governo Meloni dal suo insediamento « È un provvedimento di assoluto valore che mette in campo iniziative per rafforzare l’occupazione con interventi per creare lavoro stabile e di qualità, per un mercato più giusto e moderno capace di coniugare crescita economica e giustizia sociale». Ad affermarlo è Luigi Sbarra, ex segretario generale della Cisl e oggi sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio. Obiettivo: politiche per la crescita e lo sviluppo. In una intervista al Corriere della Sera il responsabile delle politiche per il Sud dell’Esecutivo, risponde all’ex collega della Cgil, Maurizio...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sbarra replica a Landini: “Puntiamo a creare lavoro stabile e di qualità, non agli interventi assistenziali”

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