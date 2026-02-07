Lotta al bullismo in Umbria la presidente Proietti | Un lavoro stabile con famiglie e servizi per interventi tempestivi

Nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, Stefania Proietti, presidente della regione, sottolinea la necessità di risposte più concrete. Chiede di rafforzare le reti tra scuole e servizi, puntando su interventi tempestivi e un lavoro stabile con le famiglie. La lotta al fenomeno continua a fare i conti con la mancanza di una strategia chiara e condivisa.

Nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, la presidente umbra Stefania Proietti sollecita "risposte organizzate" e reti stabili tra scuola e servizi. Servono referenti formati per riconoscere i segnali, confermati dai dati di Telefono Azzurro sugli attacchi fisici. L'obiettivo è rendere semplice chiedere aiuto e tutelare le vittime con azioni concrete. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Umbria Lotta

Azione alla Giunta Proietti: “Equità per Terni e l'Orvietano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Umbria Lotta

Argomenti discussi: Lotta al bullismo. Gli studenti scrivono le regole del rispetto; Bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio la Giornata nazionale: l’invito alle scuole a promuovere la cultura del rispetto. NOTA; Lotta al bullismo, incontro con esperti a Sant’Agostino; Citroën rinnova il suo impegno al fianco dei giovani con AMI in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo.

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Mitidieri (Corecom Basilicata): La lotta al bullismo è una responsabilità collettiva. La Basilicata sceglie la ...POTENZA - Il 7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, non è soltanto una data sul calendario, ma un momento di consapevolezza civi ... ivl24.it

Napoli, lotta al bullismo con De Carolis: «Approccio orientato alla punizione, cambiamo strada»«Ritengo che lo Stato, nelle sue classi dirigenti, commetta spesso un errore quando si parla di lotta al bullismo e al cyberbullismo: l’approccio è spesso fortemente ... ilmattino.it

Si è svolta a Polla, presso l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo “Rocco Giuliano”, la manifestazione “Polla contro il bullismo”, un momento di confronto e sensibilizzazione dedicato alla lotta contro bullismo e cyberbullismo, con il coinvolgimento diretto di facebook

Lotta al bullismo e al cyberbullismo: Comune e scuola uniscono le forze - x.com