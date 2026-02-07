Lotta al bullismo in Umbria la presidente Proietti | Un lavoro stabile con famiglie e servizi per interventi tempestivi
Nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, Stefania Proietti, presidente della regione, sottolinea la necessità di risposte più concrete. Chiede di rafforzare le reti tra scuole e servizi, puntando su interventi tempestivi e un lavoro stabile con le famiglie. La lotta al fenomeno continua a fare i conti con la mancanza di una strategia chiara e condivisa.
Nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, la presidente umbra Stefania Proietti sollecita "risposte organizzate" e reti stabili tra scuola e servizi. Servono referenti formati per riconoscere i segnali, confermati dai dati di Telefono Azzurro sugli attacchi fisici. L'obiettivo è rendere semplice chiedere aiuto e tutelare le vittime con azioni concrete. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
