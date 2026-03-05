Maione Consac e Rubino sindaco di Sassano | la qualità del servizio idrico migliora notevolmente grazie agli interventi sulla rete finanziati dal Pnrr

Maione della Consac e il sindaco di Sassano hanno annunciato che gli interventi sulla rete idrica, finanziati dal Pnrr, hanno portato a un miglioramento significativo della qualità del servizio. La riduzione delle perdite e l’aumento dell’efficienza delle infrastrutture permetteranno una gestione più efficace della risorsa idrica, con benefici per l’ambiente e per i cittadini.

VALLO DELLA LUCANIA, Salerno – Da un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell'ambiente e della popolazione. Dall'altro, il contenimento dei costi complessivi permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell'Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull'acqua. In pratica – commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione, e il sindaco di Sassano, Domenico Rubino – "I cittadini beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata".