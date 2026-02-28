La nave Life Support di Emergency attesa a Bari | tratti in salvo 14 migranti

La nave di soccorso 'Life Support' di Emergency arriverà a Bari il 2 marzo alle 15.30. A bordo ci sono 14 migranti che sono stati recuperati in acque internazionali al largo della Libia. La nave si trova attualmente in viaggio verso il porto italiano. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio di lunedì.

Giungerà a Bari lunedì 2 marzo alle 15.30 la nave di soccorso 'Life Support' di Emergency con a bordo 14 migranti tratti in salvo in acque internazionali al largo della Libia. Lo riporta l'AdnKronos.I profughi partiti il 26 febbraio scorsoIn base a quanto ricostruito dall'organizzazione non.