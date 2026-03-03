Sbarcati a Bari 14 migranti salvati dalla nave Life Support | Molti hanno segni di tortura

I 14 migranti recuperati dalla nave Life Support di Emergency sono sbarcati ieri nel porto di Bari. I soccorsi si sono svolti nelle acque internazionali della zona Sar libica e sono terminati nel pomeriggio. Alcuni di loro presentano segni di tortura, secondo quanto riferito. La vicenda riguarda il trasferimento e l’accoglienza dei migranti recuperati nel Mediterraneo.

Sono terminate ieri pomeriggio nel porto di Bari le operazioni di sbarco dei 14 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona Sar libica.Le persone, tutte uomini tra cui vi è anche un minore non accompagnato, erano partite dalle.