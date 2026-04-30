Savona | il design sociale invade l’ex carcere Sant’Agostino

Dal 7 al 10 maggio, nell'ex carcere Sant’Agostino si terrà il festival Graphic Days, dedicato al social design. L’evento si focalizza sulla riqualificazione urbana attraverso progetti di design sociale, coinvolgendo diverse realtà locali e regionali. La manifestazione mira a mettere in luce pratiche e iniziative che utilizzano il design come strumento di rigenerazione e riqualificazione, occupando uno spazio storico nel centro di Savona.

? Cosa sapere Il festival Graphic Days si terrà dal 7 al 10 maggio nell'ex carcere Sant’Agostino.. L'evento promuove il social design per la rigenerazione urbana di Savona e del Nord Ovest.. Dal 7 al 10 maggio 2026 l’ex carcere Sant’Agostino di Savona ospiterà la tappa pop-up di Graphic Days, portando il social design internazionale tra le mura dell’ex struttura carceraria destinata alla rigenerazione urbana. L’iniziativa nasce da un percorso che ha avuto origine a Torino nel 2016, con l’obiettivo di valorizzare la comunicazione visiva attraverso le sue diverse contaminazioni. Dopo aver toccato Milano tra il 20 e il 26 aprile in concomitanza con la Design Week, il festival approda ora nella città ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona: il design sociale invade l’ex carcere Sant’Agostino Notizie correlate Apertura dell’anno contradaiolo. La messa dedicata a Sant’Agnese sarà celebrata in Sant’Agostinodi DIego Mancuso Cambio di programma per la cerimonia di apertura dell’anno contradaiolo 2026 di Montepulciano, in programma domenica. In campo oggi. Il Sant’Agostino anticipa a ForlìÈ un momento d’oro per il Sant’Agostino, reduce da tre vittorie consecutive (contro Medicina, Comacchiese e Castenaso) che l’hanno proiettato in...