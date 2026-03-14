In campo oggi Il Sant’Agostino anticipa a Forlì

Oggi il Sant’Agostino anticipa la sua partita a Forlì. La squadra arriva da tre vittorie consecutive contro Medicina, Comacchiese e Castenaso e si trova al sesto posto in classifica, a un punto dalla zona playoff. La partita si gioca in un momento positivo per il team, che cerca di consolidare la posizione in campionato.

È un momento d’oro per il Sant’Agostino, reduce da tre vittorie consecutive (contro Medicina, Comacchiese e Castenaso) che l’hanno proiettato in sesta posizione, a -1 dalla zona playoff. I ramarri in realtà continuano a tenere d’occhio soprattutto il margine di vantaggio sulla zona playout, ma sognare non costa nulla. Per questo, l’anticipo in programma oggi alle 15 a Forlì contro il Cava Ronco assume un significato particolare. In caso di colpaccio infatti il Sant’Agostino si porterebbe addirittura in terza posizione agganciando il Medicina Fossatone. Scendendo in Prima categoria invece, oggi alle 15 allo stadio Preziosa la capolista Copparo riceve l’ostica Codigorese, finora unica squadra dall’inizio del campionato a riuscire nell’impresa di battere la corazzata rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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