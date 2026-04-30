Savona 5000 cittadini in piazza | critiche al sistema Sea-s

A Savona oltre 5000 cittadini si sono radunati in piazza per manifestare contro la gestione dei rifiuti da parte del sistema Sea-s. Le associazioni locali hanno chiesto l’intervento dell’autorità di regolamentazione del settore per segnalare disservizi e differenze di trattamento tra i vari quartieri della città. La protesta si è concentrata sulle problematiche legate ai servizi di raccolta e alle disparità percepite tra le diverse zone.

? Cosa sapere Oltre 5000 cittadini a Savona protestano contro la gestione dei rifiuti di Sea-s.. Le associazioni locali chiedono l'intervento di Arera per disservizi e disparità tra quartieri.. Oltre 5000 cittadini di Savona si uniscono in una protesta coordinata contro il sistema di gestione dei rifiuti gestito da Sea-s, denunciando disservizi che toccano la salute pubblica e l’equità del servizio tra i vari quartieri della città. La tensione tra la cittadinanza e l’amministrazione comunale si è fatta palpabile nelle ultime ore, quando Alice Greta Marino, alla guida dell’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo, ha ribadito la posizione di un territorio che non si sente più rappresentato dalle scelte logistiche attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, 5000 cittadini in piazza: critiche al sistema Sea-s Notizie correlate Piazza Risorgimento, il Sindaco: “No a critiche pretestuose, nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero”Tempo di lettura: 2 minuti “Spiace che ancora una volta parte dell’opposizione si abbandoni ad una critica pretestuosa e strumentale su un’opera... Chiariello difende Conte: critiche e accusa al sistema arbitraleIl dibattito attorno al momento del Napoli si accende tra l’eliminazione in Coppa contro il Como e l’imminente sfida con la Roma. Contenuti di approfondimento Si parla di: Rifiuti, l’Associazione Diritti, cultura e sviluppo a Sea-s: Sistema che non risponde ai bisogni reali. Rigassificatore, M5S: Lo stop in Liguria è vittoria dei cittadini, aspettiamo l'atto ufficialeSavona – Le dichiarazioni del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che chiudono all'ipotesi di trasferire a Vado Ligure il rigassificatore oggi a Piombino, ... ilsecoloxix.it Savona, l’allarme di una residente: Il carbone viaggia scoperto sui tirSavona – «Il traffico di tir in corso Ricci e in corso Mazzini, carichi di carbone, è in continuo aumento. Non solo. Sempre più spesso passano camion con il carbone a cielo aperto: nemmeno un telone ... ilsecoloxix.it