Chiariello difende Conte | critiche e accusa al sistema arbitrale

Il confronto tra Napoli e Como ha acceso le polemiche in questi giorni. Chiariello si schiera a difesa di Conte, criticando le decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno pesato sull’esito della partita. Le accuse si concentrano sul sistema arbitrale, che secondo alcuni non funziona correttamente e crea squilibri. La discussione diventa sempre più vivace, mentre tifosi e addetti ai lavori cercano di capire se ci siano state ingiustizie o semplici errori.

Il dibattito attorno al momento del Napoli si accende tra l'eliminazione in Coppa contro il Como e l'imminente sfida con la Roma. Nel suo editoriale su Radio CRC, Umberto Chiariello ha respinto con decisione l'etichetta di "flop" affibbiata ad Antonio Conte. "E oggi si parla di flop Conte. Flop Conte, quando nella formazione iniziale non c'erano Di Lorenzo, McTominay, Kvaratskhelia, Anguissa, Politano, Neres, Gilmour. Siamo arrivati ai rigori con una squadra che aveva avuto dieci giorni di riposo, contro una squadra al completo. Flop Conte, e all'arbitro cinque e mezzo con trafiletto: doveva espellere Ramon.

