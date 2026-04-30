Sassuolo vs Milan trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentacinquesima giornata di Serie A 20252026, si sfidano Sassuolo e Milan. La partita si svolge in Emilia e rappresenta un match importante per i rossoneri, che puntano a consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà visibile su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri arrivano in Emilia con l’intenzione di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League. Sassuolo vs Milan si giocherà domenica 3 maggio 2026 alle ore 15 presso il Mapei Stadium SASSUOLO VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno sofferto il salto di categoria, soprattutto all’inizio, ma si sono adattati, venendo fuori alla grande e trovando una salvezza piuttosto tranquilla. La squadra di Grosso vuole chiudere al meglio questa stagione e iniziare a programmare la prossima, onorando al massimo le ultime tre gare.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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