Parla Tommaso Andolfi Il Foligno è forte Domenica sarà una gara difficile

Tommaso Andolfi commenta la prossima partita del Foligno, sottolineando che la squadra è forte e che domenica sarà una gara difficile. Ha aggiunto che affrontare avversari come il Siena rende sempre il match complicato, perché le squadre di alto livello danno il massimo. Secondo lui, i valori del Foligno sono evidenti anche nella posizione in classifica.

"Sarà una partita complicata. Quando affronti squadre come il Siena, tutti danno qualcosa in più. Il Foligno ha valori importanti, lo dimostra la classifica. Sono partite che vuoi vincere, ma è anche importante non perdere. Negli scontri diretti non far prendere punti agli avversari è fondamentale": a presentare l’incontro del Franchi, l’attaccante, Tommaso Andolfi, a Gazzetta di Siena. La Robur si presenterà in campo forte del pareggio ottenuto a Prato. "È stata una partita bellissima, forse anche di categoria superiore per i ritmi – dice il bianconero –. Siamo andati sotto, ma la forza della squadra è stata non abbattersi mai. Anche sul 2-0 avevamo la sensazione di poterla riaprire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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