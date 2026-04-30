Domenica 3 maggio alle 15 si gioca Sassuolo-Milan, partita valida per la 35ª giornata di Serie A. La sfida si svolge nello stadio di casa del Sassuolo e vede in campo le due squadre per la prima volta da alcuni mesi, dopo incontri precedenti in campionato. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con il Milan che cerca punti utili per mantenere la posizione in classifica e il Sassuolo che mira a consolidare la propria posizione.

Domenica 3 maggio alle ore 15 andrà in scena Sassuolo-Milan, valida per la 35° giornata di Serie A. Non sarà una partita come le altre per Massimiliano Allegri, ex di turno e legato al Sassuolo sia da momenti positivi e fondamentali per la sua carriera, sia da fantasmi legati all’esonero del 2014, quando una sconfitta a Reggio Emilia gli costò la panchina rossonera. In caso di vittoria, nonostante non si possa ancora parlare di matematica, il Milan potrebbe compiere un passo importante verso la prossima edizione della Champions League, potendo dunque iniziare a concentrarsi pienamente sul prossimo calciomercato. Allegri e i neroverdi: gioie e dolori.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Sassuolo-Milan: ritorno al passato per Allegri, mettendo le basi per il futuro

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