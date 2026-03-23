allegri ritorno al futuro rabiot e modric intoccabili il nuovo milan parte da qui

Dai numeri non si scappa. E Massimiliano Allegri lo sa meglio di tutti. "Una vittoria in meno da fare per il nostro obiettivo", la frase dopo il 3-2 sul Torino. Obiettivo Champions, chiaro: +9 sulla Juve quinta. Ma l’ago della bilancia potrebbe essersi spostato ancora: -6 dall’Inter. Grazie alla frenata dei nerazzurri a Firenze. Grazie ai 63 punfirmati Max: +16 rispetto all’anno scorso. E grazie anche a chi è il presente e si vuole sia anche il futuro. Tradotto, Adrien Rabiot e, alla faccia delle quaranta primavere, Luka Modric. I conti sono presto fatti, per il francese. Con lui in campo media punti da primo posto: 90, in proiezione. Il Napoli scudettato aveva chiuso a 82. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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