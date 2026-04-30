Il centrocampista è fiducioso di restare in squadra per altre due o tre stagioni. La sua determinazione si unisce alla volontà del club di mantenere un giocatore chiave. La situazione sul mercato rimane complessa, con alcune big interessate a rinforzare le proprie rose, ma il calciatore sembra deciso a proseguire nel progetto attuale. La trattativa tra le parti si svolge senza intoppi, secondo quanto riferito.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Fossero tutti come lui, il mercato del Sassuolo sarebbe una passeggiata anziché un percorso a ostacoli tra big da convincere o preservare dagli altrui assalti. Già, perché il marcato di Nemanja Matic, ad ascoltare il centrocampista serbo, è già fatto, e lo fa lo stesso Matic, spiegando a Sky Sport che a Sassuolo resterebbe volentieri. "A fine stagione parlerò con il club per sapere se sono soddisfatti. Io voglio rimanere, giocare ancora 2, 3 stagioni e dopo mettermi in vacanza" ha detto, e del resto non è la prima apertura che Matic fa nei confronti di un progetto che lo ha convinto da subito e dentro al quale ha trovato una statura da leader raccontata solo in parte da 30 gare, un gol e un assist.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo, Matic è convinto: "Qui altre due o tre stagioni"

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