Stasera si gioca a Sassuolo e la formazione sorride con alcune incognite. Matic resta in dubbio, mentre Lipani si allena con fiducia e potrebbe partire titolare. Inoltre, Nzola potrebbe esordire dal primo minuto, offrendo nuove possibilità in attacco. La decisione finale sulla formazione arriverà poco prima della partita, lasciando aperto il campanello d’allarme nella rosa.

SASSUOLO Tocca al ‘professore’ oppure allo studente, in predicato di fare, stasera, addirittura il supplente? Il rebus-Matic lo scioglieranno solo le ore che precedono il match. Il ‘professore’ serbo, infatti, uno dei punti di riferimento del Sassuolo di Fabio Grosso, ha smaltito solo sabato l’attacco influenzale che gli ha impedito di allenarsi con i compagni per buona parte della settimana e, anche se segue la squadra in quel di Romaa, potrebbe partire dalla panchina. Nel caso, ecco lo studente, ovvero il Luca Lipani (foto), che viene ‘promosso’ supplente e lo surroga in mediana. Soluzione già sperimentata – e con risultati apprezzabili – non più tardi di un paio di settimane fa, quando una squalifica ha tolto Matic al Sassuolo per due gare, e che non si esclude possa avere seguito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Sassuolo. Matic in dubbio, Lipani è pronto. Possibile prima da titolare per Nzola

