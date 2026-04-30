Sassi contro le sex worker trans Marco Tonti ArciGay Non è una bravata ma una spedizione punitiva

Due giovani di 18 anni sono stati coinvolti in un episodio in cui hanno lanciato sassi contro alcune sex worker trans. Arcigay Rimini ha definito l’accaduto come un atto punitivo più che una bravata, evidenziando come questo episodio rifletta un problema più ampio legato a linguaggi d’odio e discriminazioni. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla diffusione di atteggiamenti ostili e sulla necessità di interventi educativi e preventivi.

Non una bravata, ma il segnale di un disagio più profondo. Così Arcigay Rimini commenta il caso dei due diciottenni intenzionati a colpire alcune sex worker trans, rilanciando il tema della diffusione di linguaggi d’odio e della necessità di percorsi educativi e di prevenzione."Due diciottenni in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Omicidio Giuseppe Ottaviano, indagini chiuse: fu una spedizione punitiva per gelosiaUn uomo di 43 anni e un altro di 27 sono indagati per omicidio aggravato in concorso: avrebbero ucciso Ottaviano al termine di un'aggressione per... Aggressione ad Azione universitaria, FdI: “Episodio grave e non isolato. Era una spedizione punitiva”L’aggressione degli antagonisti ai danni dei giovani di Azione universitaria a Pisa, ha scatenato le reazioni degli esponenti di Fratelli d’Italia.