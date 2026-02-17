Omicidio Giuseppe Ottaviano indagini chiuse | fu una spedizione punitiva per gelosia

Giuseppe Ottaviano è stato ucciso durante una lite scoppiata per motivi di gelosia, causa che ha portato alla chiusura delle indagini. Due uomini, di 43 e 27 anni, sono ora ufficialmente accusati di aver pianificato e commesso il delitto. Le forze dell'ordine hanno ricostruito che la tragedia è nata da un'aggressione violenta, avvenuta in un appartamento di Napoli. La polizia ha raccolto prove che collegano i sospettati all'omicidio, avendo individuato tracce di sangue e testimonianze sul luogo.

Un uomo di 43 anni e un altro di 27 sono indagati per omicidio aggravato in concorso: avrebbero ucciso Ottaviano al termine di un'aggressione per motivi passionali. Giuseppe Iannelli aveva un passato nelle Forze Armate. Insieme a Giuseppe Russo è accusato anche di tentato omicidio