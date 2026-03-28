Un gruppo di antagonisti ha aggredito alcuni giovani di Azione universitaria a Pisa. L’episodio è stato definito da membri di Fratelli d’Italia come grave e non isolato, e si parla di una spedizione punitiva. La vicenda ha suscitato reazioni da parte degli esponenti del partito, che hanno commentato quanto accaduto.

L’aggressione degli antagonisti ai danni dei giovani di Azione universitaria a Pisa, ha scatenato le reazioni degli esponenti di Fratelli d’Italia. A indignarsi e ad esprimere solidarietà ai ragazzi di destra è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Nelle strade e nelle facoltà, anche con il colpevole silenzio di molti, continuano le azioni di violenza e sopraffazione nei confronti dei ragazzi di destra. Nel ringraziare le Forze dell’ordine per il pronto intervento, rivolgo ai ragazzi di Azione Universitaria La mia sincera vicinanza». Massima attenzione anche dal deputato Giovanni Donzelli, che ha sottolineato: «Ciò che è accaduto è gravissimo e riporta ai tempi bui: i giovani non avevano bandiere né simboli politici e l’idea che a delle persone non sia consentito di ritrovarsi serenamente in luoghi pubblici è inquietante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aggressione ad Azione universitaria, FdI: “Episodio grave e non isolato. Era una spedizione punitiva”

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