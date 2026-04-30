Un episodio si è verificato nel pronto soccorso di un ospedale a Sassari, dove un'anziana donna è stata spogliata in pubblico mentre attendeva di sottoporsi a un intervento chirurgico. L'episodio ha suscitato preoccupazioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sul rispetto della dignità dei pazienti all’interno della struttura. La direzione dell'ospedale ha annunciato di aver avviato indagini per chiarire quanto accaduto.

? Cosa sapere Anziana spogliata in pubblico nel pronto soccorso dell'ospedale di Sassari durante l'attesa chirurgica.. Sovraffollamento e carenze logistiche all'Aou di Sassari alimentano le proteste dei sindacati locali.. L’ospedale di Sassari è finita sotto i riflettori nazionali dopo che una donna anziana è stata sottoposta a un trattamento degradante nel pronto soccorso cittadino, con la figlia che ha denunciato l’accaduto durante il programma Mattino Cinque su Canale 5. Il racconto arriva direttamente dalle telecamere del rotocalto condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La testimonianza, fornita in collegamento dalla figlia della paziente, descrive una realtà fatta di barelle bloccate nei corridoi del nosocomio e di una gestione che sembra aver dimenticato la dignità dei degenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, ospedale nel caos: anziana spogliata in pubblico in PS

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