Taranto 30 ore di abbandono | anziana senza cibo e acqua in PS

Una donna di circa settant’anni è rimasta senza cibo e acqua per circa 30 ore nel pronto soccorso di Taranto. La situazione è stata segnalata da un rappresentante sindacale, che ha denunciato una carenza di assistenza presso l’ospedale SS Annunziata. La paziente è stata trovata in condizioni di disagio e senza le necessarie cure di base durante il periodo di permanenza.

? Cosa sapere Settantenne lasciata senza cibo e acqua per 30 ore nel pronto soccorso di Taranto.. Il sindacalista Lumino denuncia il vuoto assistenziale presso l'ospedale Ss Annunziata.. Lunedì 27 aprile 2026, il sindacalista Lumino ha denunciato l’abbandono di una donna ultra settantenne nel pronto soccorso dell’ospedale Ss Annunziata di Taranto, rimasta su una barella per oltre 30 ore senza ricevere cibo né acqua. L’episodio, che scuote le fondamenta del servizio sanitario locale, è stato portato alla luce attraverso il racconto diretto di Lumino, il quale ha vissuto in prima persona la gestione della paziente all’interno della struttura ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, 30 ore di abbandono: anziana senza cibo e acqua in PS Notizie correlate Rottweiler abbandonato per quattro giorni senza cibo né acquaLa scorsa settimana gli agenti dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale di Rimini hanno sequestrato un rottweiler trovato abbandonato senza cibo né... Per quattro giorni chiuso nella stanza di un residence senza cibo ne acqua, rottweiler salvato dalla MunicipaleI continui e strazianti ululati della povera bestiola hanno messo in allarme la struttura ricettiva che ha chiesto l'intervento, gli agenti hanno... Altri aggiornamenti Si parla di: Supplenze docenti 2026, ancora interpelli fino al termine delle lezioni a giugno; Puglia, un fine settimana tra memoria e bellezza. Taranto, 738 sanzioni in tre mesi con le telecamere: aumentano i controlli contro l'abbandono dei rifiutiSono 738 le violazioni accertate con le telecamere nei primi tre mesi del 2026, su un totale di 1.293 sanzioni per conferimento dei rifiuti fuori orario. È da qui che riparte l’azione del Comune di ... quotidianodipuglia.it