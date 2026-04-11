Il pronto soccorso di un importante ospedale della regione si trova in una situazione critica, con barelle e ambulanze bloccate e un afflusso di pazienti che ha saturato le capacità di gestione. Un rappresentante delle istituzioni ha espresso preoccupazione per le condizioni operative, denunciando un contesto che rischia di compromettere la sicurezza e la dignità delle persone assistite. La situazione ha generato allarme tra operatori e cittadini.

Il consigliere regionale Fernando Errico ha lanciato un allarme durissimo contro le condizioni operative del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio, descrivendo una realtà che ha ormai superato i limiti della dignità umana e della sicurezza sanitaria. La denuncia evidenzia un sistema sanitario locale in stato di collasso, dove l’incapacità di gestire i flussi di pazienti sta trasformando la struttura in un luogo di sofferenza costante per gli utenti e di estrema difficoltà per il personale. Il blocco dei ricoveri e l’emergenza delle barelle. Al centro della crisi segnalata da Errico emerge un problema strutturale che impedisce il normale funzionamento del reparto: l’impossibilità di trasferire i pazienti verso i reparti di degenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Pio nel caos: barelle e ambulanze bloccate, il PS è un inferno

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