San Pio nel caos | barelle e ambulanze bloccate il PS è un inferno

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pronto soccorso di un importante ospedale della regione si trova in una situazione critica, con barelle e ambulanze bloccate e un afflusso di pazienti che ha saturato le capacità di gestione. Un rappresentante delle istituzioni ha espresso preoccupazione per le condizioni operative, denunciando un contesto che rischia di compromettere la sicurezza e la dignità delle persone assistite. La situazione ha generato allarme tra operatori e cittadini.

Il consigliere regionale Fernando Errico ha lanciato un allarme durissimo contro le condizioni operative del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio, descrivendo una realtà che ha ormai superato i limiti della dignità umana e della sicurezza sanitaria. La denuncia evidenzia un sistema sanitario locale in stato di collasso, dove l’incapacità di gestire i flussi di pazienti sta trasformando la struttura in un luogo di sofferenza costante per gli utenti e di estrema difficoltà per il personale. Il blocco dei ricoveri e l’emergenza delle barelle. Al centro della crisi segnalata da Errico emerge un problema strutturale che impedisce il normale funzionamento del reparto: l’impossibilità di trasferire i pazienti verso i reparti di degenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

san pio nel caos barelle e ambulanze bloccate il ps 232 un inferno
© Ameve.eu - San Pio nel caos: barelle e ambulanze bloccate, il PS è un inferno

Pronto soccorso. Caos sovraffolamento: in attesa sulle barelle e ambulanze bloccateIl pronto soccorso dell’ospedale ascolano ‘Mazzoni’ continua a vivere una situazione di forte criticità, che da giorni viene segnalata purtroppo come...

Emergenza ambulanze bloccate: una decina di mezzi fermi per recuperare le barelle al San MartinoCome capita spesso, specialmente il lunedì, è di nuovo emergenza per le ambulanze bloccate fuori dagli ospedali.

Temi più discussi: Ospedale San Pio, Errico (FI): Pronto soccorso nel caos, vertici chiusi nel bunker. È ora di dire basta; Vendono grano per i piccioni in piazza San Marco: multa di 10mila euro; Tir si ribalta in autostrada e perde il carico, 5 chilometri di coda fra Vasto e Termoli; Salerno. Vandali distruggono altarino di Padre Pio a Pastena - Salernonotizie.it.

Riesumazione San Pio, caos ricorsoE' polemica tra i parenti di san Pio e l'avvocato torinese Francesco Traversi, presidente dell'Associazione pro padre Pio. Quest'ultimo aveva detto che la nipote del santo di Pietrelcina, Pia Forgione ... tgcom24.mediaset.it

san pio san pio nel caosBenevento, il circolo FdI denuncia: ‘Caos nei parcheggi del San Pio, operatori sanitari senza stalli riservati’Il circolo beneventano ‘A. Guarra’ di Fratelli d’Italia accende i riflettori sulle criticità legate ai parcheggi interni dell’ospedale San Pio, raccogliendo le segnalazioni di diversi operatori sanita ... ntr24.tv

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.