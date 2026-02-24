Benevento | 3500 studenti scelgono il futuro tra 20 corsi universitari

A causa di un grande evento di orientamento, oltre 3500 studenti di Benevento hanno scelto il loro percorso universitario tra 20 corsi disponibili. La giornata ha attirato giovani da tutta la provincia, desiderosi di scoprire le opportunità offerte dalle università locali. Gli studenti hanno incontrato docenti e professionisti, ricevendo informazioni pratiche sui programmi di studio e le prospettive di carriera. La manifestazione ha messo in luce l’interesse crescente verso l’istruzione superiore nella zona.

Benevento diventa epicentro dell'orientamento universitario con un evento che promette di ridefinire il futuro accademico di oltre 3500 studenti. Dal 24 al 26 febbraio, il PalaFerrara-La Peccerella si trasforma in un laboratorio di opportunità, dove l'Università Giustino Fortunato e l'Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale (SSML) aprono le porte a diplomandi provenienti da Campania, Molise, Lazio e Puglia. Un affluenza record che testimonia l'attrattiva crescente di queste istituzioni, ma che solleva anche interrogativi sul futuro dell'orientamento universitario in Italia.