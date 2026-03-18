Barberino outlet festeggia 20 anni | l’evento speciale tra musica artisti e super sconti

Barberino Outlet ha appena celebrato i suoi 20 anni con un evento speciale che ha coinvolto musica, artisti e offerte promozionali. La festa si è svolta nel Mugello, in provincia di Firenze, e ha attirato numerosi visitatori interessati alle promozioni e alle attività organizzate per l’occasione. L’evento ha rafforzato la posizione del centro come meta di riferimento per lo shopping nella regione.

Mugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Barberino Outlet celebra il suo 20esimo anniversario, confermandosi una delle principali destinazioni dedicate allo shopping in Toscana e punto di riferimento per il territorio del Mugello. L’evento speciale (e i super sconti). Per celebrare questo importante traguardo, sabato 21 e domenica 22 marzo andrà in scena “ 20 Years in bloom”, un evento speciale che trasforma l’Outlet in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla primavera, alla creatività e allo shopping con sconti fino al - 40% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. Parate, artisti, Dj set. Domenica 22 marzo installazioni scenografiche ispirate al tema della fioritura accoglieranno i visitatori lungo le vie del Centro, accompagnandoli in un percorso immersivo di musica e colori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super sconti Articoli correlati Leggi anche: Bellaria festeggia i suoi primi 70 anni con il premio Panzini, evento speciale nella sera di San Valentino Carnevale all'Outlet di BarberinoA Barberino Outlet domenica 15 febbraio arriva un Carnevale da Favola con una spettacolare parata itinerante che vedrà protagonisti Principesse e... Contenuti e approfondimenti su Barberino outlet Argomenti discussi: Festeggia i 20 anni di Barberino Outlet con sconti fino al -40%. Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super scontiIl 21 e 22 marzo dj set, parate itineranti e performance a tema floreale trasformano ogni angolo dell’outlet in uno spazio di spettacolo ... lanazione.it Barberino Outlet compie 20 anni, super sconti nel weekend e importanti novitàIl 21 e 22 marzo un week end di festeggiamenti per celebrare una delle più importanti shopping destination della Toscana ... firenzetoday.it