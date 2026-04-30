In Sardegna, le scuole inizieranno le lezioni il 16 settembre 2026. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico, stabilendo tale data come inizio dell’anno scolastico. La decisione riguarda tutte le scuole della regione, pubblicata ufficialmente nei documenti amministrativi. L’approvazione del calendario è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale della regione.

? Cosa sapere La Giunta regionale approva il calendario scolastico in Sardegna con inizio il 16 settembre 2026.. Le lezioni dureranno 204 giorni con chiusura delle primarie l'8 giugno 2027.. Il 16 settembre 2026 segnerà il ritorno ufficiale degli studenti nelle aule di tutta la Sardegna, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale che ha appena approvato le linee guida per l’anno scolastico successivo. La decisione, presa su proposta dell’assessora Portas, definisce i tempi e le modalità della formazione per ogni ordine e grado di istruzione presente sull’isola. Il calendario, che coinvolge l’intero territorio sardo, delinea un percorso che porterà alla chiusura delle attività didattiche l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre per i bambini delle scuole dell’infanzia il termine sarà fissato al 30 giugno 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, scuola al via il 16 settembre: ecco il nuovo calendario

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