In Puglia, le scuole riapriranno il 17 settembre 2026 per l'inizio dell'anno scolastico. La regione ha approvato il calendario scolastico, includendo ponti e festività durante l'anno. Le date sono state stabilite in base alle delibere regionali, che definiscono le modalità di apertura e chiusura delle scuole pubbliche e private. La pianificazione interessa tutte le istituzioni scolastiche della regione per il nuovo anno accademico.

In Puglia le lezioni per l'anno scolastico 20262027 avranno inizio ufficialmente il 17 settembre. La decisione si inserisce nel quadro delle prime delibere regionali che stanno delineando il.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Scuola, la Puglia torna in classe il 17 settembre: ecco il nuovo calendario 2026/2027. Ponti e festività

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