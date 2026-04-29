Sardegna | lezioni al via il 16 settembre Approvato il calendario 2026 2027

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027, con inizio delle lezioni previsto per il 16 settembre. La decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado dell’isola e definisce le date di inizio e fine delle attività didattiche, oltre alle festività e ai periodi di sospensione. La delibera entrerà in vigore con la pubblicazione ufficiale.

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Il provvedimento, su proposta dell’assessora alla Pubblica istruzione Ilaria Portas, definisce tempi e pause nel rispetto dei giorni minimi di lezione previsti dalla normativa, lasciando spazio all’autonomia delle scuole. L'articolo Sardegna: lezioni al via il 16 settembre. Approvato il calendario 20262027.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Calabria, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni dal 15 settembre all’8 giugno Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni al via il 17 settembre, scuole dell’infanzia fino al 30 giugnoLa Giunta regionale della Puglia, guidata dal presidente Antonio Decaro, ha approvato il calendario scolastico 2026-2027 con deliberazione adottata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre, i ponti e le festività; Maggio di fuoco nelle scuole di Roma: scioperi e didattica a rischio. Anche nei nidi convenzionati; Monti, avviato un nuovo corso di organetto diatonico; Concorso INPS INAIL Ispettori Vigilanza da 448 posti - Le date, come prepararsi e i criteri delle prove. Scuola, ecco il calendario del nuovo anno scolastico nell’Isola: lezioni al via il 16 settembreSuonerà il 16 settembre 2026 la campanella d’inizio delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. L’ultimo giorno è fissato invece per l’8 giugno 2027, ad eccezione delle scu ... unionesarda.it I giorni di lezione saranno 204, 203 nel caso in cui si festeggi il santo patrono in un giorno della settimanaI giorni di lezione saranno 204, 203 nel caso in cui si festeggi il santo patrono in un giorno della settimana ... lanuovasardegna.it Concessioni balneari, salta la proroga fino al 2030 per Sardegna, Sicilia e Calabria – La commissione Bilancio al Senato boccia l’emendamento proposto per mantenere le gestioni attuali danneggiate da maltempo ed erosione - facebook.com facebook