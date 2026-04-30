In Sardegna, il calendario scolastico per l'anno 202627 prevede l'inizio delle lezioni il 16 settembre, con l'interruzione prevista per l'8 giugno. Per la scuola dell'infanzia, le attività si concluderanno invece il 30 giugno. Queste date sono state ufficialmente stabilite dalle autorità scolastiche regionali e riguardano tutte le istituzioni del territorio. La pianificazione delle ferie e dei giorni di lezione si basa su queste indicazioni.

? Cosa sapere La Sardegna fissa il rientro scolastico 202627 per il 16 settembre prossimo.. Le lezioni termineranno l'8 giugno, con la scuola dell'infanzia ferma al 30 giugno.. Il 16 settembre 2026 segnerà il rientro in aula per l’intera popolazione scolastica della Sardegna, secondo le ultime disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. La decisione che definisce la linea temporale per l’anno accademico 202627 coinvolge ogni ordine e grado di istruzione presente sul territorio isolano. Il percorso formativo dei ragazzi avrà un inizio univoco, con tutte le strutture pronte ad accogliere studenti e corpo docente nella metà di settembre. Per quanto riguarda la conclusione del ciclo annuale, la data fissata è l’8 giugno 2027, con una specifica importante per i più piccoli: le scuole dell’infanzia si fermeranno invece il 30 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, calendario scolastico 2026/27: date e giorni di lezione

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