"Questi dati confermano la forte dinamicità dei nostri territori, pur evidenziando le difficoltà che il mondo artigiano continua ad affrontare". A sottolinearlo è Emiliano Melani, presidente di Cna Toscana Centro, in merito alla notizia, senz’altro positiva, del saldo positivo tra imprese attive e cessate sul territorio (+1,30% a Prato, + 0,25% a Pistoia ) nel corso dell’ultimo anno. Malgrado la crisi, insomma, nelle province di Pistoia e Prato si registra una maggiore capacità di affrontare la fase congiunturale negativa. È questo il trend che emerge dall’elaborazione dei dati UnioncamereMovimprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Catania tra le province con più imprese avviate e chiusure nel 2025: il saldo complessivo resta positivoNel 2025, Catania si distingue tra le province italiane per il numero di imprese avviate e chiuse, mantenendo comunque un saldo positivo complessivo.

Il tessuto produttivo veronese tiene, nel 2025 saldo delle imprese positivoLa provincia di Verona si conferma ancora una volta una realtà Economica solida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come stanno le imprese. Il saldo 2025 è positivo. Ma calano gli artigiani; Costo dell’energia per le imprese: 11 risposte per capire come stanno le cose e le soluzioni possibili; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; L’Ets fa male alle imprese? In 20 anni sono cresciute del 71%, le emissioni di CO2 calate del 39%.

Imprese, costo dell’energia, come stanno le cose e quali sono le soluzioni possibiliIl decreto in arrivo punta a ridurre le bollette, ma l’Italia resta tra i Paesi con l’energia più cara d’Europa. L’analisi di Massimo Beccarello su numeri e cause strutturali ... msn.com

Influencer: 25mila aziende danno spazio ai digital creator, imprese triplicate negli ultimi 10 anniSono oltre 25mila le imprese italiane nate intorno alla creazione di contenuti digitali: YouTuber, tiktoker, influencer e video maker che hanno trasformato competenze digitali e creatività in vere e p ... repubblica.it

Stanno svendendo l’Italia. Dicevano che avrebbero tutelato il Made in Italy. Addirittura hanno rinominato il Ministero dello Sviluppo economico facendolo diventare il “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. Eppure, solo nel 2024, 429 imprese italiane son facebook

Gli approcci basati sui dati stanno rimodellando le imprese; I CDO innovano il valore, l'analisi in tempo reale semplifica le operazioni e la sicurezza e gli ecosistemi di dati solidi sono fondamentali. Microblog di @antgrasso_IT #DataLiteracy x.com