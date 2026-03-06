Saldo negativo per le imprese edili Ance lancia l' alert | Pianificare oltre il Pnrr

Le imprese edili in provincia di Caserta registrano un saldo negativo e l’Ance lancia un appello a pianificare oltre il Pnrr. Dopo un periodo di crescita, il settore si trova a rischiare uno stop e si sottolinea la necessità di una strategia di programmazione per il futuro. La situazione attuale evidenzia la volontà di affrontare le sfide imminenti nel comparto edilizio.

Il comparto dell’edilizia in provincia di Caserta, dopo anni di crescita, rischia lo stop. La parola d’ordine non può quindi che essere programmazione: è giunto il momento di pianificare il dopo Pnrr. È l’alert lanciato da Ance Caserta sulla scorta del bilancio di settore 2025. Dai dati elaborati dall’Associazione dei costruttori casertani, sulla base della massa salariale e del numero di aziende attive, il 2025 ha fatto registrare un -2% in volume di investimenti. Negativo anche il saldo delle imprese attive (meno 1,8%) e il numero di operai occupati in Terra di Lavoro (-4%), dove la manodopera dell’edilizia supera i 17mila addetti. Un dato leggermente superiore alla media nazionale del comparto che, nel 2025, ha segnato un arretramento dell’1,1% degli investimenti nel campo delle costruzioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

