In Sardegna, si alza l’attenzione sulla gestione dei Canadair, con l’assessora regionale che ha richiesto al Viminale chiarimenti sulla disponibilità e l’efficienza della flotta antincendio. La richiesta arriva in un momento di preoccupazione per le emergenze nella regione, dove la presenza di questi mezzi è fondamentale per intervenire rapidamente in caso di incendi boschivi. La richiesta di certezze mira a garantire un intervento tempestivo e adeguato alle necessità locali.

? Cosa sapere L'assessora Laconi chiede al Ministro Piantedosi certezze sulla flotta Canadair in Sardegna.. L'annullamento della gara da parte del Consiglio di Stato minaccia la stagione 2026.. L’assessora Laconi ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministro Piantedosi per esigere certezze sulla flotta di Canadair in Sardegna, a seguito della recente decisione del Consiglio di Stato che ha annullato l’affidamento della gestione operativa dei velivoli. Tra i vicoli dove il tempo sembra essersi fermato e le botteghe che custodiscono memorie antiche, la preoccupazione per l’estate che si avvicina inizia a farsi sentire come un vento caldo che sale dalle coste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, allarme Canadair: la Regione esige certezze al Viminale

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