La Juventus sta affrontando una fase di incertezza tra i pali, con il club che sta cercando di individuare nuove soluzioni per rafforzare il reparto portieri. Dopo l’addio di Gianluigi Buffon, che ha rappresentato un punto di riferimento per quasi vent’anni, la squadra ha incontrato difficoltà a stabilizzare la posizione. La società sta valutando diverse opzioni per trovare un portiere affidabile.

Dall'addio di Buffon al rinnovo incerto di Michele Di Gregorio. La Juventus cerca nuove figure e riconferma storici punti fermi del club. La situazione portieri in casa Juventus torna a essere un tema caldo. La Vecchia Signora che per quasi due decenni ha potuto contare su un monumento come Gianluigi Buffon, ha faticato a ritrovare stabilità tra i pali dopo il suo addio. Il dopo Buffon è stato affidato al polacco Wojciech Szczesny che ha indossato la maglia bianconera a partire dalla stagione 2018-19 per ben 7 anni consecutivi.

© Stilejuventus.com - Juve allarme portiere: si cercano nuove certezze

Temi più discussi: Juventus, parte la caccia a un nuovo portiere: piace Vicario del Tottenham, tutti i nomi; Buffon su Di Gregorio: Riposo non significa bocciatura, qualcosina non sta andando; Insulti e minacce a Di Gregorio: la scelta drastica del portiere della Juventus e le sensazioni in vista del Galatasaray; Juve, i retroscena della beffa: Spalletti furioso con uno dei suoi, pianto Thuram e Perin sembra Di Gregorio.

