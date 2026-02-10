La flotta ombra russa in Sardegna la nuova rotta dopo l' allarme | ecco dove è diretta e perché

Dopo giorni di tensione e allarmi, la flotta ombra russa che si trovava davanti alle coste orientali della Sardegna si muove. Le navi, che erano rimaste in posizione per diversi giorni, hanno iniziato a cambiare rotta. Le autorità monitorano attentamente gli spostamenti, senza ancora sapere con precisione dove si dirigano. La situazione resta sotto controllo, ma l’incertezza sulla loro destinazione preoccupa gli esperti di sicurezza.

Dopo giorni di tensioni, allarmi e sorvegliamenti la flotta ombra russa che ha stazionato per diversi giorni davati alle coste orientali della Sardegna si muove. Il gruppo navale, composto dal cargo Sparta IV scortato dal cacciatorpediniere Severomorsk, a sua volta affiancato dalla petroliera Kama per i rifornimenti, ha ripreso la sua rotta e probabilmente riprenderà il suo tragitto originario. Ma dove è diretta? Perché ha sostato nel mar Tirreno? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La Marina Italiana tiene sotto controllo la presenza di navi russe davanti alla costa della Sardegna.

Una nave cargo russa, la Sparta IV, è stata avvistata al largo della Sardegna, nel mar Tirreno.

