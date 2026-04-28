Fondazione Carige | balzo dell’avanzo a 7,1 milioni per il territorio

La Fondazione Carige ha approvato il bilancio 2025, segnando un avanzo di 7,1 milioni di euro. Di questa cifra, 3,7 milioni sono destinati a finanziare progetti e iniziative sul territorio ligure. I fondi sono stati stanziati per sostenere attività e interventi a favore della comunità locale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il benessere nella regione.

? Cosa sapere Fondazione Carige approva bilancio 2025 con avanzo di 7,1 milioni di euro.. Le risorse finanzieranno progetti per il territorio ligure con 3,7 milioni di stanziamenti.. Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, guidato dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’esercizio 2025, registrando un avanzo di 7,1 milioni di euro contro i 5,8 milioni del periodo precedente. Questo incremento della gestione economica riflette una strategia volta a consolidare le risorse per sostenere il tessuto sociale e culturale del territorio genovese e ligure. I dati contabili delineano un quadro di solidità finanziaria che si traduce in una capacità di intervento sempre più incisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondazione Carige: balzo dell’avanzo a 7,1 milioni per il territorio Notizie correlate Leggi anche: Fondazione Carige approva il bilancio: 7 milioni di utili e 4 per attività istituzionale Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025: avanzo record da 119 milioni (+16,7%)Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio... Aggiornamenti e dibattiti Fondazione Carige: approvato il bilancio 2025 con 7,1 milioni di utili e 4 per l'attività 2026Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, presieduto dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, esercizio in cui l'avanzo è stato di 7,1 milioni di euro, val ... mentelocale.it Fondazione Carige, bilancio 2025 in crescita: avanzo da 7,1 milioni e 4 milioni per le attività 2026Conti approvati all’unanimità dal consiglio guidato da Lorenzo Cuocolo: patrimonio sopra i 77 milioni (quasi 120 a valori di mercato) e aumento delle risorse per il territorio, tra volontariato, svilu ... lavocedigenova.it