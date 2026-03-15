Una bambina di quattro anni è deceduta improvvisamente all'ospedale Infermi di Rimini dopo aver avuto la febbre. La morte è avvenuta senza che si conosca ancora la causa precisa, e nelle prossime ore sarà disposta un’autopsia per approfondire le ragioni del decesso. La polizia sta raccogliendo le prime informazioni sull’accaduto.

La tragedia all’ospedale Infermi di Rimini. Una tragedia improvvisa e ancora senza una spiegazione ha sconvolto Rimini, dove una bambina ucraina di appena quattro anni, residente con la famiglia in provincia, è morta all’ ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La piccola era stata accompagnata dai genitori venerdì sera intorno alle 21:30 all’ambulatorio delle urgenze pediatriche per un episodio febbrile comparso nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, la bambina non presentava altri sintomi particolari. I sanitari avevano effettuato gli accertamenti di routine e, in un primo momento, il quadro clinico non aveva fatto emergere elementi particolarmente preoccupanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimba di 4 anni muore improvvisamente a Rimini dopo la febbre: disposta l’autopsia

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