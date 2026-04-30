Sara Guadenzi e Alessio Rubeca hanno annunciato di aver iniziato una convivenza, dopo aver partecipato a Uomini e Donne. La loro relazione ha suscitato diverse critiche, con alcuni che hanno messo in dubbio la sincerità del loro percorso insieme. La coppia ha condiviso pubblicamente questa decisione, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e gli osservatori del programma.

Quello di Sara Guadenzi e Alessio Rubeca a Uomini e Donne è stato un percorso alquanto criticato, in molti li hanno accusati di essersi addirittura messi d'accordo. Per mesi lei ha cercato l'amore in trasmissione ma ha fatto i conti con varie delusioni, le cose però sono cambiate quando è arrivato Alessio. Tra i due l'intesa è stata palese sin dall'inizio, sembrava molto legata anche a Matteo ma i telespettatori avevano capito che avrebbe scelto l'amico di Ciro. In molti erano convinti che i due si sarebbero detti addio praticamente subito dopo il programma ma loro li stanno facendo ricredere, sui social infatti continuano a mostrarsi più innamorati e uniti che mai.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sara Guadenzi e Alessio Rubeca sono andati a convivere dopo Uomini e Donne: l’annuncio della coppia

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