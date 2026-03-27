Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, si è assistito alla scelta di Sara Guadenzi, che ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca. La decisione è stata accompagnata da dichiarazioni di entrambi, con Alessio che ha affermato che se non si tratta di amore, non può essere altro. Gli opinionisti hanno criticato Sara, accusandola di aver preso in giro i partecipanti e il pubblico.

Ieri a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Sara Guadenzi, presa di mira dagli opinionisti che l'hanno accusata di aver preso tutti in giro ha deciso di lasciare la trasmissione con Alessio Rubeca. Cosa hanno detto dopo la scelta? L'ex tronista ha fatto sapere che alcune emozioni sono sempre state chiare per lei, il percorso però l'ha aiutata a chiarire i suoi dubbi e a scoprire i vari aspetti dei suoi corteggiatori. Oggi è molto contenta perché dall'inizio del suo percorso voleva provare certe emozioni e con Alessio Rubeca c'è riuscita. Riferendosi al fidanzato Sara Guadenzi ha detto che la capisce, la ascolta, la fa stare bene e la fa sentire sempre sicura e protetta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Alessio Rubeca e Sara Guadenzi dopo la scelta: “Se non è amore questo non può essere altro”

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