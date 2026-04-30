Sanzioni UE | rischio carcere fino a 6 anni per le imprese negligenti

A partire dal 24 gennaio 2026, in Italia entreranno in vigore nuove norme che prevedono pene fino a sei anni di reclusione per le imprese che violano le sanzioni stabilite dall'Unione Europea. Questa misura riguarda aziende di diverso settore e si applica in caso di infrazioni alle restrizioni e alle restrizioni imposte dall'UE. Le autorità hanno annunciato che verranno intensificati i controlli e le sanzioni amministrative saranno affiancate da conseguenze penali più severe.

? Cosa sapere Dal 24 gennaio 2026 in Italia scattano pene fino a sei anni per violazione sanzioni UE.. Le imprese rischiano multe fino al 5% del fatturato globale per negligenza nei controlli.. Dal 24 gennaio 2026, la violazione delle sanzioni economiche dell’Unione Europea in Italia comporta conseguenze penali severe con pene che raggiungono i sei anni di reclusione per le persone fisiche e sanzioni pecuniarie basate sul fatturato globale per le società. Il nuovo scenario normativo, delineato dal Decreto Legislativo 2112025 che ha recepito la Direttiva UE 20241226, sta spingendo molte imprese verso una revisione urgente dei propri protocolli interni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanzioni UE: rischio carcere fino a 6 anni per le imprese negligenti Notizie correlate Energia: l’UE sblocca i fondi per le imprese, aiuti fino al 2026? Cosa sapere La Commissione Europea approva il quadro Metsaf per aiuti alle imprese fino al 2026. Confindustria: 'Rischio bolletta energia per le imprese da +7 e fino a +21 miliardi'Nell'ipotesi che la guerra in Iran finisca a giugno (con un petrolio a 110 dollari in media annua), che riprendano i flussi commerciali pre-conflitto... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Via libera finale al prestito Ue a Kiev e alle nuove sanzioni a Mosca. Violare le sanzioni UE è reato: le imprese italiane corrono ai ripariA tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio, molte aziende (soprattutto le più piccole) stanno scoprendo solo ora di essere potenzialmente esposte ... verbanonews.it Sanzioni economiche UE | Aziende italiane al riparo: il rischio è penaleSanzioni economiche UE con pene severe e anche penali per chi infrange le regole. Ecco chi rischia e come avviare una compliance ... ilsussidiario.net