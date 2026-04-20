Secondo Confindustria, le imprese italiane potrebbero affrontare aumenti significativi delle bollette energetiche, con una stima che varia tra 7 e 21 miliardi di euro. La previsione si basa sull’ipotesi che il conflitto in Iran si concluda a giugno, mantenendo il prezzo del petrolio a circa 110 dollari di media annua. Questi dati indicano un potenziale impatto economico considerevole per le aziende del settore.

Nell'ipotesi che la guerra in Iran finisca a giugno (con un petrolio a 110 dollari in media annua), che riprendano i flussi commerciali pre-conflitto e che la capacità produttiva dei paesi del Golfo rimanga adeguata a sostenere l'offerta mondiale, le imprese manifatturiere italiane si ritroverebbero a pagare ulteriori 7 miliardi di euro l'anno in più in bolletta rispetto al 2025. "Se invece la guerra si dovesse protrarre per tutto il 2026, con un petrolio a 140 dollari in media annua, le imprese pagherebbero 21 miliardi in più", su livelli "non sostenibili per le nostre imprese". Lo stima il Centro studi di Confindustria nel quadro di una prima indagine, ascoltando gli imprenditori, sugli "impatti della guerra subiti dalle aziende industriali italiane": tra "i principali ostacoli" al momento il primo è il costo dell'energia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confindustria: 'Rischio bolletta energia per le imprese da +7 e fino a +21 miliardi'

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