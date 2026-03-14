Cagliari | 102 corsi nuovi percorsi e sfida all’accesso

L'Università di Cagliari ha inaugurato il nuovo anno accademico il 14 marzo 2026, annunciando un’offerta formativa che comprende ora 102 corsi attivi. Sono stati introdotti anche nuovi percorsi di studio, ampliando le possibilità di accesso agli studenti. La presentazione ufficiale ha segnato l’avvio delle attività per l’anno in corso.

Il 14 marzo 2026 l’Università di Cagliari ha ufficialmente aperto il suo anno accademico, presentando un’offerta formativa ampliata a 102 corsi attivi. Il Rettore Francesco Mola ha presieduto la cerimonia nel 405° anniversario del Privilegio Regio, sottolineando come i nuovi indirizzi rispondano alle esigenze economiche e sociali dell’isola. I dati confermano una crescita strutturale: oltre ai corsi tradizionali, sono stati attivati percorsi innovativi in Data Science, Diritto dello Sviluppo Sostenibile e Tossicologia Forense. L’obiettivo dichiarato è trasformare gli studenti da semplici esecutori a generatori di lavoro, colmando il divario tra istruzione superiore e mercato locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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