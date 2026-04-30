Sant’Antimo sequestro di beni a imprenditore del settore della sanità privata e immobiliare

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo hanno eseguito un sequestro di beni nei confronti di un imprenditore attivo nel settore della sanità privata e immobiliare. L’operazione si è svolta a Sant’Antimo e ha coinvolto vari immobili e risorse finanziarie. Le autorità hanno agito in esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, che ha disposto il sequestro preventivo di beni riconducibili all’imprenditore.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale – 2^ Sezione Misure di Prevenzione – di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di un noto imprenditore originario di Sant’Antimo (NA), attivo nel settore della sanità privata e immobiliare. In particolare, il sequestro riguarda 6 immobili e 2 terreni ubicati nella provincia di Napoli e dell’Aquila, 4 quote di compartecipazione societarie di aziende operanti prevalentemente nel settore sanitario...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Antimo, sequestro di beni a imprenditore del settore della sanità privata e immobiliare Notizie correlate Sant’Antimo, maxi sequestro da 8 milioni di euro: nel mirino imprenditore edile e della sanità privataMaxi operazione dei Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) di Napoli che, nella mattinata odierna, hanno eseguito un provvedimento... Non presentava dichiarazioni dei redditi: sequestro da 400mila euro a un imprenditore del settore immobiliareUn decreto di sequestro preventivo è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Roma a carico di un imprenditore di Pomezia del settore... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sant’Antimo, aggrediscono gli agenti durante un’operazione: arrestati in quattro; Polizia Metropolitana di Napoli: controlli del Nucleo NISA - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; La Cassazione annulla due condanne per due omicidi; Sant’Antimo, aggrediscono i poliziotti durante un controllo: 4 arresti. Aggrediscono gli agenti durante il cavallo di ritorno, quattro arresti a Sant’AntimoI due agenti, rimasti feriti, hanno riportato lesioni in varie parti del corpo. Sono stati accompagnati in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi e sono stati dimessi dopo le medicazioni del ... internapoli.it Gricignano, coltellate dopo una lite in strada: fermato 36enne di Sant’AntimoDue fendenti all’addome al culmine di una lite e una fuga durata giorni. Si è chiusa con un fermo l’indagine avviata dai carabinieri dopo l’aggressione, ... pupia.tv Cari cittadini, ieri Sant’Antimo ha celebrato Nicola Romeo nel giorno del 150° anniversario della sua nascita. Davanti alla sua casa natale abbiamo scoperto una targa commemorativa, un segno concreto per ricordare un nostro illustre concittadino, fondatore - facebook.com facebook