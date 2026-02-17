Non presentava dichiarazioni dei redditi | sequestro da 400mila euro a un imprenditore del settore immobiliare

Un imprenditore di Pomezia, coinvolto in un’indagine fiscale, si è visto sequestrare 400mila euro perché non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi. Le forze dell’ordine hanno scoperto che aveva accumulato una somma considerevole senza dichiararla, durante un controllo di routine. In particolare, l’uomo gestisce un’attività immobiliare e aveva omesso di comunicare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate. Il sequestro è stato disposto con un decreto preventivo e le verifiche sui suoi conti sono in corso.

Un decreto di sequestro preventivo è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Roma a carico di un imprenditore di Pomezia del settore immobiliare, indagato per omessa dichiarazione dei redditi. Le indagini delle Fiamme gialle sono scaturite da una verifica di natura fiscale relativa agli anni compresi tra il 2017 e il 2020, che ha consentito di accertare numerose cessioni di immobili senza dichiarare i redditi e omettendo dunque la presentazione delle dichiarazioni fiscali. L'attività dei finanzieri si è sviluppata attraverso l'analisi di atti notarili, flussi finanziari e riscontri bancari e ha ricostruito il volume di affari dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi.