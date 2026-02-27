Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan Casalesi

Da ildenaro.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta, le autorità hanno sequestrato oltre 2,2 milioni di euro a un imprenditore sospettato di aver ottenuto appalti pubblici e forniture di calcestruzzo attraverso legami con il clan dei Casalesi. Il sequestro riguarda beni e risorse finanziarie dell'imprenditore, che è stato coinvolto in un'indagine sulla presunta infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

NAPOLI (ITALPRESS) – Masi sequestro da oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore originario di Caserta sospettato di essersi aggiudicato diversi appalti pubblici e forniture di calcestruzzo "grazie ai suoi legame con il clan dei Casalesi". I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.

