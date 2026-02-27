Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan Casalesi

A Caserta, le autorità hanno sequestrato oltre 2,2 milioni di euro a un imprenditore sospettato di aver ottenuto appalti pubblici e forniture di calcestruzzo attraverso legami con il clan dei Casalesi. Il sequestro riguarda beni e risorse finanziarie dell'imprenditore, che è stato coinvolto in un'indagine sulla presunta infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf NAPOLI (ITALPRESS) – Masi sequestro da oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore originario di Caserta sospettato di essersi aggiudicato diversi appalti pubblici e forniture di calcestruzzo “grazie ai suoi legame con il clan dei Casalesi”. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Imprenditore "vicino al clan dei Casalesi", maxi confisca da 5 milioni di euroLa Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro e contestuale confisca, disposto dal... Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei CasalesiTempo di lettura: 2 minutiSi è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta)... Temi più discussi: Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi: sigilli a società, 15 immobili e conti correnti; Superbonus, maxi sequestro da 2 milioni a Novara: 70 denunce e sette misure interdittive; Superbonus 110%, maxi sequestro da 2 milioni di euro: sette indagati nel Novarese; Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan dei Casalesi. Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan CasalesiNAPOLI (ITALPRESS) – Masi sequestro da oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore originario di Caserta sospettato di essersi ... iltempo.it Superbonus 110%, maxi sequestro da 2 milioni di euro: sette indagati nel NovareseInchiesta su presunte truffe Superbonus 110%: sequestro da 2 milioni e 7 indagati a Novara dopo 70 denunce tra privati e condomìni. quotidianopiemontese.it Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan Casalesi x.com Clan dei Casalesi, questa mattina la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro un patrimonio da 2,2 milioni di euro ai danni di un imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa. L’uomo risulta già condannato per diversi reati aggravati dal metodo mafioso. - facebook.com facebook