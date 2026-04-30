A Santa Caterina, tre figure storiche si contendono la carica di sindaco in una sfida che coinvolge tre leader noti. Giuseppe Ippolito, Antonino Fiaccato e Giuseppe Natale sono i candidati principali in questa corsa elettorale. La campagna elettorale si concentra sulle loro rispettive proposte e sul consenso che riescono a ottenere tra gli elettori della comunità. La decisione finale arriverà al termine delle votazioni.

? Cosa sapere Giuseppe Ippolito, Antonino Fiaccato e Giuseppe Natale si sfidano per il sindaco di Santa Caterina.. Il voto determinerà tra continuità amministrativa, ritorno al passato o cambio generazionale nel comune.. Le prossime elezioni amministrative a Santa Caterina vedranno lo scontro diretto tra tre figure storiche del locale: l’uscente Giuseppe Ippolito, l’ex sindaco Antonino Fiaccato e l’ex assessore Giuseppe Natale. Il futuro del comune si gioca su tre visioni distinte che si contendono la guida della comunità. Giuseppe Ippolito punta sulla continuità del percorso avviato durante il suo mandato, presentandosi con la lista denominata Santa Caterina a Vele Spiegate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Caterina, sfida a tre: tre leader storici per il futuro

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