Nella gara di MotoGP in Texas, il pilota italiano ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in questa stagione, confermandosi in prima posizione nella classifica mondiale. Dopo aver vinto in Thailandia e Brasile, si è confermato anche negli Stati Uniti, battendo gli avversari sulla pista di Austin. La competizione si è svolta il 29 marzo 2026.

Austin (Stati Uniti) 29 marzo 2026 – Marco Bezzecchi non si ferma più e dopo aver trionfato in Thailandia e Brasile, fa festa anche in Texas. Il pilota riminese vince la terza gara su tre in stagione, conquista il Gran Premio degli Stati Uniti e torna solitario in vetta alla classifica mondiale. Battuto il compagno di squadra Jorge Martin, mentre Pedro Acosta porta ancora sul podio la KTM. Fabio Di Giannantonio è il migliore delle Ducati, davanti a Marc Marquez e a un meraviglioso Enea Bastianini. Solo decimo invece Pecco Bagnaia, crollato nel finale di gara. La gara. Griglia di partenza leggermente cambiata rispetto alla sprint di ieri dopo le penalità in qualifica, ma nessuna rivoluzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGP USA, Bezzecchi vince e non si ferma più, fa tre su tre in stagione ed è leader mondiale

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