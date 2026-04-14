Ztl avviata la sperimentazione Attivati i varchi elettronici

Da ieri mattina è iniziata ufficialmente la sperimentazione della nuova Zona a traffico limitato nel centro storico, con l’attivazione dei varchi elettronici. Dopo mesi di discussioni e contestazioni, la misura è entrata in vigore, segnando un cambiamento nei controlli e nella gestione del traffico in quell’area. La sperimentazione durerà un certo periodo, durante il quale saranno monitorati gli effetti e le eventuali modifiche da apportare.

È partita ieri mattina, dopo mesi di attesa e polemiche, la nuova Ztl: è l’avvio ufficiale della sperimentazione che trasformerà la mobilità nel centro storico. L’attivazione dei varchi elettronici da ieri rappresenta un passaggio cruciale per la gestione del traffico urbano e ha inaugurato una fase di pre-esercizio che si protrarrà fino al prossimo 2 giugno. Durante questo periodo, il sistema si limiterà a monitorare il passaggio dei veicoli senza elevare sanzioni automatiche, permettendo così ai residenti e ai visitatori di abituarsi gradualmente alle nuove tecnologie e alle diverse restrizioni. La polizia locale in questi primi giorni...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl, avviata la sperimentazione. Attivati i varchi elettronici Gaeta, torna la Ztl a Sant’Erasmo: via ai varchi elettronici dal 1° aprileGaeta, 30 marzo 2026 – Il Comune di Gaeta ha istituito per il 2026 la Zona a traffico limitato nel centro storico di Sant’Erasmo, confermando... Nuovi varchi per la Ztl al via da oggiTraffico in centro, Cascina cambia musica, con i nuovi varchi in entrata e in uscita nella zona a traffico limitato e nell’area pedonale a partire da...