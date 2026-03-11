Termoli | ZTL e pedonalità con telecamere e varchi

A Termoli, a partire dal 20 novembre 2025, il Comune ha approvato un nuovo regolamento per la gestione del traffico nel centro città. La decisione riguarda l’istituzione di telecamere e varchi per controllare l’accesso alla Zona a Traffico Limitato e all’area pedonale, modificando così le modalità di circolazione e di fruizione degli spazi urbani. La misura interessa direttamente residenti, commercianti e visitatori.

Termoli cambia le regole della mobilità nel cuore della città. Con una delibera di Giunta del 20 novembre 2025, il Comune ha approvato un nuovo regolamento per la Zona a Traffico Limitato e l'Area Pedonale. Il sistema si basa su varchi elettronici e telecamere che leggono le targhe in tempo reale. Due aree distinte sono coinvolte: il Borgo Vecchio e il Centro Urbano, con restrizioni che variano in base alla stagione e al tipo di veicolo. La mappa delle nuove restrizioni territoriali. Il nucleo storico affacciato sul mare subisce modifiche sostanziali nella gestione degli accessi. La zona interessata comprende vie specifiche come Federico II di Svevia, piazza Bisceglie, vico S.