René Redzepi lascia il Noma | la storia dello chef dalle 3 stelle Michelin alle dimissioni

René Redzepi, chef noto per aver conquistato tre stelle Michelin con il ristorante Noma, ha annunciato le sue dimissioni. Dopo anni alla guida della cucina, l’ex chef ha deciso di lasciare il ruolo, mentre si fanno strada accuse di abuso e vessazioni nei confronti dei suoi dipendenti. La sua partenza segna un’importante svolta nella scena gastronomica.

René Redzepi, accusato di aver abusato e vessato i suoi dipendenti per anni, ha dato le dimissioni. Non è più chef del Noma, il ristorante tristellato che aveva fondato e che guidava da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Svolta clamorosa al Noma di Copenaghen: dopo le accuse di violenze, lo chef René Redzepi si dimetteLo chef ha tanto da dire, non più scuse e ammissioni di violenze in cucina, ma un rilancio per il ristorante che ha creato un paradigma nel mondo:...

Le scuse non bastano, faccio un passo indietro: lo chef René Redzepi lascia il ristorante Noma dopo le accuse di abusi e maltrattamentiLe scuse non bastano: lo chef stellato si dimette dal famoso ristorante danese in seguito alle denunce di ex dipendenti ... ilfattoquotidiano.it

René Redzepi si dimette dal Noma davanti al suo team: Non sto scappando dalle mie responsabilitàMi dispiace che tutti si trovino in questa situazione. Davvero. Sono così orgoglioso di dove siamo arrivati come gruppo. Ma siamo nell'occhio del ciclone. Per assicurarmi che voi siate al cento per ... repubblica.it

René Redzepi, a capo di uno dei migliori ristoranti al mondo, era stato accusato di abusi e violenze da oltre trenta ex dipendenti facebook

Dopo le accuse di violenze fisiche e psicologiche nel suo ristorante, e le proteste che ne sono conseguite, René Redzepi lascia improvvisamente la guida del Noma di Copenaghen x.com