Giancarlo Perbellini lo chef tre stelle Michelin | quanti ristoranti ha e i prezzi dei menù degustazione

Giancarlo Perbellini, chef stellato con tre stelle Michelin, ha attirato l’attenzione durante la penultima puntata di MasterChef, dove ha ospitato la prova in esterna nel suo ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli. La sua presenza ha suscitato curiosità sui prezzi dei menù degustazione, che variano tra i 100 e i 150 euro. Molti partecipanti e telespettatori si sono chiesti quanto si possa spendere per assaporare le sue creazioni. Perbellini gestisce diversi locali e i prezzi dei suoi menù riflettono l’alta qualità della cucina proposta.