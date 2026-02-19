Giancarlo Perbellini lo chef tre stelle Michelin | quanti ristoranti ha e i prezzi dei menù degustazione
Giancarlo Perbellini, chef stellato con tre stelle Michelin, ha attirato l’attenzione durante la penultima puntata di MasterChef, dove ha ospitato la prova in esterna nel suo ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli. La sua presenza ha suscitato curiosità sui prezzi dei menù degustazione, che variano tra i 100 e i 150 euro. Molti partecipanti e telespettatori si sono chiesti quanto si possa spendere per assaporare le sue creazioni. Perbellini gestisce diversi locali e i prezzi dei suoi menù riflettono l’alta qualità della cucina proposta.
Giancarlo Perbellini è tra i grandi protagonisti della penultima puntata di MasterChef, visto che ospita la prova in esterna nel suo Casa Perbellini 12 Apostoli: quanto costa un suo menù degustazione?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cenare in una cucina stellata: l'esperienza unica dello Chef's Table di Casa Perbellini 12 Apostoli a VeronaSi può vivere un'esperienza unica mangiando al tavolo dello chef, direttamente all'interno della sua cucina: succede con lo Chef's Table di Casa Perbellini 12 Apostoli, un salotto che unisce storia e ... vogue.it
Perbellini torna a firmare un panettoneGiancarlo Perbellini è uno dei più celebri e amati chef italiani. Nel novembre dell’anno scorso è diventato il quattordicesimo chef tristellato italiano nel suo locale Casa Perbellini 12 Apostoli al ... ilgiornale.it
