Allarme Abc lavoratori pronti a scendere in piazza

I dipendenti di Abc, l'azienda che si occupa di servizi pubblici a Latina, hanno annunciato l’intenzione di manifestare e di scioperare. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e richieste non soddisfatte da parte dei lavoratori. La loro mobilitazione è prevista in diverse giornate e coinvolge tutto il personale dell’azienda. La protesta mira a far ascoltare le proprie istanze.

Martedì è stata convocata l'assemblea dei lavoratori. Ugl Psa: "Inascoltati da un anno. Ora basta" Sono pronti a tornare in piazza e scioperare i lavoratori di Abc, l'azienda dei beni comuni di Latina. A renderlo noto, esprimendo profonda preoccupazione, è la Ugl Psa: "Denunciamo un immobilismo cronico dell'amministrazione comunale che caratterizza ormai l’intera consiliatura, un atteggiamento che ha come principali vittime l’azienda speciale Abc, i suoi lavoratori, oltre che l’intera cittadinanza".La Ugl Psa segnala criticità ormai da tempo: "In dodici mesi di solleciti e richieste di intervento, abbiamo assistito esclusivamente a teatrini della politica volti a prendere tempo, mentre i problemi reali venivano sistematicamente ignorati o rimandati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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